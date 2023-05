LUCELIA: Prorrogada as inscrições para o processo de escolha de novos membros do Conselho Tutelar

Inscrições foram prorrogadas até o dia 12 de maio de 2023

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Lucélia realizará processo de escolha para preenchimento de cinco vagas para membros do Conselho Tutelar do município. O mandato terá a duração de quatro anos (2024/2027), com salário de R$ 1.799,37 para 44 horas de trabalhos semanais e vale-alimentação de R$ 26,50 por dia trabalhado.

Além dos cinco titulares, serão escolhidos cinco suplentes. Para participar, o candidato deverá ter idoneidade moral; idade superior a 21 anos até o encerramento das inscrições; residência e domicílio eleitoral no município; estar em pleno gozo dos direitos políticos; nível superior completo; não exercer cargo político e portar Carteira nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”.

As inscrições serão efetuadas pessoalmente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, localizada na Secretaria de Assistência Social, na Rua Vicente D’ Stefano, nº 13, no período de 30 de março a 12 de maio de 2023, no horário das 9 às 15 horas.

A seleção será realizada por representantes do governo e da sociedade civil, por meio de uma comissão especial que analisará os pedidos de registro de candidatura.

O processo de escolha se dará em diversas tapas, como: inscrições e entrega de documentos; análise da documentação exigida; prova escrita; avaliação psicológica, homologação dos resultados e aprovação das candidaturas; processo de escolha por meio de voto facultativo e secreto; diplomação e posse.

A posse dos conselheiros tutelares será realizada no início de 2024, em data ainda a ser definida.