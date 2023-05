LUCÉLIA: Trevo tem cabos de fiação furtados e fica sem iluminação

O furto de cabos da fiação elétrica do trevo de Lucélia, deixou o local sem a iluminação, ocasionando transtornos e riscos para as centenas de pessoas que transitam pelo local no período noturno.

De acordo com um informativo divulgado pela Prefeitura em suas redes sociais, o problema foi constatado recentemente sendo resultado da subtração de alguns metros de fios que faziam a composição do sistema de iluminação nos postes.

Visando reestabelecer o funcionamento da iluminação, a Prefeitura de Lucélia oficiou a concessionária Eixo, que é a responsável pela rodovia para que tome as medidas para sanar o problema.

A concessionária por sua vez, garantiu que iria fazer a reparação do problema o mais breve possível.

A autoria do furto deverá ser apurada pelas autoridades locais que contam com a população como importante aliada para esclarecer os fatos e chegar aos responsáveis.

Caso veja qualquer atitude suspeita no local, os motoristas e pedestres podem entrar em contato com a Polícia Militar através do telefone 190 e comunicar a situação.

Além de ser crime, o furto de cabos eletrificados oferece riscos aos infratores que podem sofrer uma descarga elétrica resultando até mesmo em morte.