OSVALDO CRUZ: Câmara aprova aumento no salário dos vereadores para R$ 6.500 para a próxima legislatura

Se mantiver o mesmo posicionamento das últimas legislaturas, e sustentar o salário sem alteração, os vereadores de Adamantina vão receber quase a metade em comparação com Osvaldo Cruz. O valor atual é R$ 3.300,00.

O mesmo Projeto de Resolução Legislativa também estipula o novo salário do presidente da Câmara, que passa de R$ 5.055,35 para R$ 8.450,00 – aumento de R$ 3.394,65.

Com 33.118 habitantes, Osvaldo Cruz conta com 13 vereadores. Segundo o Tribunal de Contas, o legislativo municipal gastou R$ 2.049.492,87 (exceto despesa de capital) no ano de 2022.

Já a Câmara de Adamantina é composta por 9 vereadores, que, em 2022, gastaram R$ 2.212.221,22 (exceto despesa de capital), de acordo com o órgão fiscalizador.