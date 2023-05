PARAPUÃ: Furto em creche escola gera prejuízo e suspensão de aulas

A Creche Escola Pequeno Príncipe de Parapuã foi alvo de furto e gerou além do prejuízo com a subtração dos bens, a suspensão das aulas nesta terça-feira (9).

Através do arrombamento do portão do fundo do prédio, os autores levaram três televisores de 70 polegadas; quatro computadores completos; um rádio portátil e um roteador de internet.



Apesar do prejuízo causado, o local conta com seguro patrimonial que deve cobrir as despesas de aquisição de novos equipamentos.

A Polícia Civil abriu inquérito e investiga o crime.