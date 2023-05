Centro Universitário de Adamantina sedia I Encontro de Cardiologia Veterinária em 18 de maio

De forma inédita na cidade, o Centro Universitário de Adamantina em parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia Veterinária (SBCV) e a Atlética do curso, vai sediar o I Encontro de Cardiologia Veterinária de Adamantina, no próximo dia 18, das 18h30 às 22h30, no auditório Miguel Reale, câmpus II (Av. Francisco Bellusci, nº 1.000).

Com dimensão nacional, o evento tem inscrições abertas pelo link www.sbcv.org.br/Curso/i-encontro-de-cardiologia-veterinaria-de-adamantina/379 até o dia 15, com preço mais acessível, e há variação conforme as categorias: estudante de graduação sócio e aluno do Centro Universitário, aluno de graduação de outras instituições e não-sócio SBCV, profissional sócio, profissional não-sócio e profissional de entidade coirmã.

A iniciativa ocorreu por meio do convite do presidente regional da SBVC, Prof. Dr. Yudney Motta, que atuou como docente substituto do Centro Universitário de Adamantina, ao Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira do curso de Medicina Veterinária, que responde pela cardiologia veterinária da Clínica Veterinária do Centro Universitário.

“A cardiologia veterinária tem uma curva de ensino-aprendizado muito longa. Apesar de eu trabalhar há certo tempo com o básico da área, a parte de ecocardiograma requer mais tempo de experiência. Estamos trabalhando para melhorar a formação dos nossos alunos, para oferecer mais opções para a comunidade de Adamantina e região”, afirma o docente.

Todos os palestrantes do encontro, cuja organização conta com auxílio de alunos do curso, são médicos veterinários que fazem parte da SBVC.

“Enviei um projeto à pró-reitoria de Extensão [Proext], a qual agradeço e estendo agradecimento à reitoria pelo apoio em sediar esse encontro da SBCV”, explica.

O Prof. Yudney, atual presidente regional da SBCV, é cardiologista e proprietário do Centro de Diagnóstico Accore em Presidente Prudente.

Canal aberto da SBCV

Com a aproximação da SBCV, um estudante é convidado para se tornar o embaixador da SBCV nas instituições. É o caso do estudante do 5º termo Matheus de Mendonça Costa, representante discente como embaixador da SBCV no Centro Universitário de Adamantina.

“Matheus é um aluno muito dedicado. Estendi o convite a ele, e aceitou de imediato. Caso haja cursos que os estudantes queiram fazer, ele pode intermediar, pedir desconto. É um canal aberto da FAI junto a SBCV. Vale a pena lembrar também que vemos cada vez mais o diagnóstico de animais com problemas cardíacos. Então, ter um setor desse na cidade e região é muito importante, além de contribuirmos para o interesse dos alunos nessa área”, avalia.

A comissão organizadora é formada pelo presidente regional da SBVC, Prof. Dr. Yudney Motta, pelo docente do Centro Universitário de Adamantina Prof. Dr. Andrey Borges Teixeira, e pelos estudantes Caio Tolentino de Paula, Laura Carniato Bergamin, Matheus de Mendonça Costa, Naylla Fernandes Batistton Antônio, Rita de Cássia Amorim Martins, Catherine Sofia Puime.

Programação

A recepção e abertura do evento ocorrerá das 18h30 às 19h. Das 19h às 20h, a médica veterinária Dra. Luciene Martinello, da cidade de Bauru (SP), irá ministrar sobre as “Principais doenças cardíacas adquiridas em cães: saiba como identificar”.

Das 20h às 21h, a médica veterinária Dra. Tatiana Rosa Fernandes, de Marília (SP), palestrará a respeito da abordagem diagnóstica e terapêutica do edema pulmonar cardiogênico. Na sequência haverá intervalo das 21h às 21h20.

O tema “Avaliação Cardiológica pré-anestésica – O que pedir?” será ministrado pelo presidente regional da SBVC, Prof. Dr. Yudney Motta, de Presidente Prudente (SP), das 21h20 às 22h20. Já o encerramento do evento será das 22h20 às 22h30.