Copa Alta Paulista de Veteranos tem novo líder no Grupo A

A equipe de Pracinha F.C. assumiu a liderança do seu Grupo – A, da 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio de Lucélia.

A liderança do time praciense foi na sua vitória por 2 a 1 em uma partida disputada contra o bom time do Parque Iguaçu F.C. de Adamantina.

Os gols que garantiram a liderança, foram marcados por Navega e Ataliba (ex-Tupã F.C., Cuiabá, União de Rondópolis e outros). Além da liderança, o time do prefeito Maurilei Aparecido, quebrou a invencibilidade do adversário.

A décima rodada realizada no domingo (7), no Aspumulu, teve a equipe do Aspumulu F.C./ Supermercado Santa Terezinha, fazendo seu dever de casa vencendo por 1 a 0 o Parapuã.

O resultado positivo colocou o Aspumulu na terceira colocação do Grupo – A.

CANCELADO

O jogo entre Flórida Paulista e ABC/ Rennô, foi cancelado por motivos de força maior.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1° Pracinha -12, Parque Iguaçu – 12, Parapuã – 9, Aspumulu -7, Alamandas – 6, Mariápolis – 3, Inúbia Paulista -1.

GRUPO – B

1° San Remo – 10), Bangolas – 9, ABC/ Rennô – 6), Flórida Paulista – 4, Osvaldo Cruz – 3 e Pacaembu – 0.

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”.

– Na foto, o tupaense zagueiro Ataliba do Pracinha F.C.