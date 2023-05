DJ CHAMU leva entretenimento e o nome de Irapuru para toda a região

Há décadas, o irapuruense Rogério Vitorino, cujo nome artístico e popularmente conhecido por “Chamu”, leva entretenimento e o nome de Irapuru para toda a região.

Por onde passa, DJ Chamu representa a cidade e leva muito mais que o serviço de sonoplastia e animação de festas e eventos de todos os portes, proporciona a realização de sonhos e torna ainda mais especial o dia de debutantes, noivas e noivos, aniversariantes e pessoas em todas as datas e ocasiões.



Chamu começou sua trajetória de sucesso ainda bem novo, intitulado “baladeiro”, cresceu dentro do extinto Irapuru Tênis Clube, o “ITC”, local em que os pais eram responsáveis por garantir o funcionamento e a manutenção visando bem receber as centenas de pessoas que por lá passavam.

“Eu acompanhava tudo, a montagem do som, iluminação e o trabalho de todos os profissionais. De repente, quando menos esperava, estava lá, carregando caixas, ajudando na montagem, técnica, iluminação e me tornava membro da Sunshine, banda que fez sucesso até 1998 em Irapuru e região”, explicou com saudosismo Chamu.



Com o fim da Banda Sunshine e como todo jovem do interior que sonhava alto e que via na capital paulista a oportunidade de “crescer na vida”, Chamu foi embora para São Paulo em 2003 onde passou a trabalhar com geradores em festas, eventos e outros tipos de operações.



Ficou na “terra da garoa” por 13 anos, lá conquistou família e realizou parte de seus sonhos.

Como um dia todo bom filho à casa torna, retornou para Irapuru trazendo consigo a bagagem de conhecimento e a família construída em São Paulo; esposa e filho.

Em Irapuru passou a auxiliar os pais com os negócios da família: “Lanchonete Altas Horas” e posteriormente a “Lanchonete da Rosa”, empresas tradicionais da Caçula Gigante.



Seu irmão Valmir, era atuante no segmento de som, daí então e começaram juntos a construir um novo capítulo de sua história de superação, com investimentos e aprendizados que o fizeram chegar ao topo de sucesso, tocando nas principais festas da Nova Alta Paulista e demais municípios da região, além de outras localidades do Estado.



“Foram várias as aquisições realizadas com o intuito de garantir a satisfação de nossos contratantes. Ao longo dos anos acompanhamos as inovações do mercado em que atuamos, o que nos garantiu uma grande ascensão e o reconhecimento do público em todas as idades”, disse Chamu ao jornalismo Folha Regional.



Chamu também trabalhou na Rádio Ativa de Irapuru. Seu programa contava com grande audiência devido o carisma e o profissionalismo expressos atrás de um microfone e levados através das ondas do rádio.



Hoje, Chamu conta com o braço direito do filho Guilherme que começa a desenhar seu futuro na mesma linha seguida pelo pai, no setor de som, iluminação e eventos.



“Serei sempre grato à Irapuru e sua gente, que sempre abriram os braços para apoiar minhas iniciativas e prestigiar o meu trabalho. O homem só cresce e se realiza quando está fazendo aquilo que realmente ama, meu amor está na música, na realização de sonhos e principalmente em fazer as pessoas felizes, tornando seus sonhos em realidade”, finalizou Chamu.



O telefone de contato do profissional, DJ Chamu: (18) 98104-0515. Atendendo toda a região.