Enfermagem promove semana acadêmica de 15 a 19 de maio

O curso de Enfermagem do Centro Universitário de Adamantina, por meio das Pró-reitorias de Ensino e Extensão, promove a semana acadêmica de 15 a 19 de maio. O evento tem a parceria da Santa Casa de Misericórdia local e do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP).

A programação prevê palestras de docentes da instituição, enfermeiros do Coren-SP e da Santa Casa de Adamantina, nos períodos da manhã, tarde e noite no auditório Miguel Reale (Câmpus II) e na Santa Casa local.

O objetivo é promover encontros, diálogo, troca de saberes e capacitações entre palestrantes, professores, estudantes e profissionais da área da saúde e comunidade ao entorno.

“Estenderemos a divulgação do evento à região com enfoque nos serviços de saúde e cursos técnicos”, afirma a coordenadora do curso de Enfermagem, Prof.ª Ma. Franciele Cardin Cordioli.

Temas e parte da programação

Haverá palestras sobre liderança em Enfermagem, Doenças Inflamatórias Intestinais, responsabilidades e ações de Enfermagem na desnutrição hospitalar, júri simulado, Suporte Básico de Vida e promoção de atendimentos pelos cursos de Tecnologia em Estética e Cosmética e Fisioterapia.

Na terça-feira, 16, o evento terá parceria com o curso de Psicologia com a promoção de oficinas de arteterapia e palestras em comemoração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial.