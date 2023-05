Homem é morto com golpes de faca pela própria sogra

Um homem foi morto pela própria sogra na tarde desta quarta-feira (10), no Bairro Paranoá I, em Panorama.

Segundo as primeiras informações, o crime aconteceu no interior de uma residência da Alameda Rio Verde, onde a sogra teria desferido pelo menos dois golpes de faca na altura do abdômen da vítima, informação cedida pelo delegado que atua no caso.



Após cometer o crime, a sogra teria fugido do local. Ainda não se sabe o que teria motivado a situação.

Há grande número de viaturas e policiais empenhados nesta ocorrência que segue em andamento.

Mais informações a qualquer momento.