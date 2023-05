IRAPURU: Primeiro Festival de Karatê foi um grande sucesso.

A Prefeitura de Irapuru, por meio da Diretoria de Esportes, Comissão de Pais e Sensei Alex Chiaradia promoveu no Ginásio de Esportes, no sábado dia 6, o 1° Festival de Karatê.

A competição teve como principal objetivo unir os karatecas do Município e de várias cidades convidadas, para celebrar o aniversário da cidade de Irapuru e a excelente fase que vive o Karatê irapuruense.

O evento teve a presença de mais de 300 atletas, de várias cidades, Panorama, Junqueirópolis, Pauliceia, Lucélia, Pacaembu, Jales, Santa fé do Sul, Tupi Paulista, Três lagoas e Dracena com 3 equipes.

Além disso, muita gente na plateia, familiares e amigos dos atletas estiveram assistindo a competição.

O Festival contou com a presença ilustre de grandes nomes do Karatê regional e nacional, o Técnico da Seleção Brasileira Edson Resende, o Ex-atleta da Seleção Brasileira Rafael Bernardelli, além do Atleta da Seleção em atividade Thomas Ryu Kobayashi, além da participação dos Árbitros que compõe a Confederação Brasileira de Karatê.

O Festival de Karatê foi um grande sucesso pela Diretoria de Esportes, a Administração Municipal e a Comissão de Pais que agradece todos os envolvidos neste gigante projeto.