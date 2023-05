LUCÉLIA: Prefeita retira da Câmara o Projeto de Lei com restrições ao tráfego de veículos pesados nas vicinais

A prefeita de Lucélia, Tatiana Guilhermino solicitou a retirada de pauta do Projeto de Lei que previa a restrição de tráfego pesado com caminhões e carretas nas vicinais “Paschoal Milton Lentini” (LCL 010) que interliga as cidades de Lucélia e Bento de Abreu e “João Loés da Silva” (LCL 050) que liga as cidades de Lucélia e Pracinha.

O Projeto de Lei havia sido protocolado na Câmara Municipal com data de 19 de abril e havia sido lido na última sessão ordinária do legislativo ocorrida no dia 2 de maio e estava nas comissões internas do poder legislativo para ser analisado pelos vereadores.

O PROJETO DE LEI

De acordo com o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal pela prefeita, ficava proibido o tráfego de todos os tipos de caminhões com carretas nas duas vicinais, sendo carreta e cavalo mecânico, carretas “Romeu e Julieta”, bitrens, tritrens, rodotrens, “Vanderléia” e treminhão, carregados ou não com seis eixos ou mais.

Com a notícia divulgada pelo site e jornal Folha Regional, gerou grande repercussão em relação ao Projeto de Lei. (CONTINUA APÓS AS IMAGENS)

RETIRADO DE PAUTA

Nossa reportagem obteve na terça-feira (9) de manhã, a informação de que o Projeto de Lei seria retirado de pauta na Câmara Municipal pela prefeita.

Desta forma, o jornalismo Folha Regional entrou em contato telefônico com a Câmara Municipal de Lucélia na tarde de terça-feira, quando foi confirmado que o Projeto de Lei havia sido retirado de pauta e que, portanto, não será mais apreciado e votado pelos vereadores.

Com a retirada de pauta na Câmara Municipal não foi informado se o Projeto de Lei vai sofrer alguma alteração ou se será arquivado definitivamente pela prefeita.

Nossa reportagem busca agora uma posição da Prefeitura de Lucélia através da Assessoria de Comunicação.

Confira abaixo o Projeto de Lei e a mensagem protocolada pela prefeita na Câmara Municipal de Lucélia:

Este slideshow necessita de JavaScript.