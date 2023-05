FLÓRIDA: Projeto “ECOPÉRCIO” avança e terá a 1ª Conferência de Gestão Ambiental

A escola Pércio, em parceria com os poderes Judiciário, Executivo, Legislativo e Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, está avançando com as ações do projeto ECOPÉRCIO e já projeta a sua 1ª Conferência de Gestão Ambiental.

Na semana passada, foi realizada na Câmara Municipal uma reunião com os envolvidos na ação com o intuito de firmar novas parcerias.

O projeto compõe o círculo de ações que visa estimular os alunos da unidade escolar a desempenharam o papel de cidadãos no desenvolvimento sustentável, fazendo com que estes participem diretamente da gestão ambiental do município, colaborando assim com a comunidade na qual estão inseridos.

De acordo com o diretor da unidade escolar, Tiago Rafael dos Santos Alves, o projeto tem a coordenação do professor José Aleixam e já começou a colher os primeiros frutos com o repovoamento e reflorestamento das margens de um trecho do rio do Peixe, ações desenvolvidas no prédio da escola e outras iniciativas.

Tiago Rafael também destacou a importante parceria dos órgãos envolvidos neste projeto de suma importância para a escola Pércio e seus alunos.

A conferência será agendada durante o decorrer do projeto sendo amplamente divulgada para maior adesão da comunidade escolar e população floridense.