JUNQUEIRÓPOLIS: Revitalização do Bosque Municipal entra na fase de acabamento e já recebe visitação

A revitalização do Bosque Municipal de Junqueirópolis está entrando na fase de acabamento. A obra faz parte do PDM (Plano de Desenvolvimento Municipal).

Depois da abertura das trilhas para caminhadas, construção de banheiros, revitalização do lago, instalação dos brinquedos e a reforma do “Centro de Educação Ambiental” para estudos ecológicos da fauna e flora brasileira em parceria com a Unesp, os funcionários municipais estão realizando os serviços de pintura e limpeza do local.

O diferencial que já está atraindo a visitação da população são os bichos em fibra representando os animais característicos da região, instalados entre as árvores do bosque.

Falando do projeto, o prefeito Osmar Pinatto destacou que falta muito pouco para a conclusão dos serviços no Bosque Municipal, local destinado ao aprendizado ambiental e para o lazer da população, sempre objetivando a preservação e valorização daquela importante área verde regional, a ser inaugurado oficialmente durante as festividades do aniversário de Junqueirópolis a ser comemorado no dia 13 de junho de 2023.