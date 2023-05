MASTER CHOPP: happy hour com chopp e espetinhos

Agora você tem uma nova opção em happy hour para reunir a família e os amigos em Flórida Paulista: a Master Chopp.

A loja localizada no fim da avenida José Fróio, após a linha férrea, inovou e passou a oferecer o seu tradicional chope gelado, acompanhado de espetinhos e um ambiente familiar e agradável. Lá você pode retirar o próprio chope direto da máquina e se servir.

Você pode aproveitar para fazer a encomenda do seu chope para os momentos especiais em família ou com os amigos tendo todo o suporte e a prestatividade de Nilson Bertoni, que dispõe para os clientes a comercialização de chope em barris com opções de escolha em litragem ou growler contando ainda com o delivery através do telefone: (18) 99715-8335.

A Master Chopp é a primeira da Cidade Amizade especializada no segmento e oferece também o aluguel de mesas e cadeiras, carvão e outros produtos para sua festa ou evento de qualquer porte e para quantas pessoas você quiser.

Entre as marcas oferecidas estão o Chopp Haven que está fazendo sucesso entre os apreciadores da bebida e também as opções: Antártica, Heineken, Brahma e Itaipava.

Toda segunda-feira, das 17h às 19h, tem chope em dobro.