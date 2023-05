Curso de Direito realiza audiências simuladas

No último sábado (13), o 9º termo do Curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina realizou audiências simuladas. Tal atividade é desenvolvida a partir da disciplina de Prática Jurídica, sob a orientação do Prof. Me. José Eduardo Lima Lourencini.

A realização de audiências simuladas tem como objetivo consolidar a aprendizagem vivenciada pelos alunos e alunas em disciplinas de direito material, tais como Direito Civil, Penal, Trabalhista etc., e, também, de Direito Processual, sobretudo Direito Processual Civil e Direito Processual Penal.

Para a realização desta atividade, foram disponibilizados casos práticos para os alunos, que tiveram a possibilidade de atuar como advogados, representando autor e réu, elaborando todas as peças processuais cabíveis, tal qual um caso real, e, ainda, como representantes do Ministério Público.

Durante as dez audiências, os discentes exerceram todas as funções inerentes à relação jurídico-processual (advogados, partes, testemunhas, promotor de justiça e juiz), sempre sob a orientação do professor responsável.

“É a partir da realização de atividades práticas, onde os estudantes são elevados para um papel de verdadeira centralidade no processo de ensino e aprendizagem, que a atividade docente alcança o seu ápice. Além disso, com a simulação de atividades que os futuros bacharéis de Direito enfrentarão em seu dia a dia profissional, propicia-se um ensino jurídico de maior qualidade, o que é a grande preocupação do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina”, destacou o professor José Eduardo Lima Lourencini.