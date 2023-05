FLORA RICA: Convênio com Defesa Civil do Estado para construção de ponte em aço e concreto é liberado

Após anos de reformas e reparações, que acabavam sendo perdidas após fortes chuvas, finalmente a ponte do Emboaba será construída do zero com uma estrutura definitiva mista de aço e concreto.

A conquista foi informada durante a viagem do prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria à São Paulo, onde mais uma vez buscou a liberação do convênio na Defesa Civil do Estado.

“A viagem valeu a pena, enfim, conseguimos este recurso, o qual, tanto pleiteamos. Foram cinco visitas à Defesa Civil em busca deste objetivo, inclusive, o pedido vem sendo feito desde a gestão passada; por isso, meus agradecimentos também a vereadora Rosicler. A ponte do Emboaba, que antes era de madeira e sempre apresentava danificações após chuvas, agora será de aço e concreto, garantindo durabilidade, segurança e qualidade de infraestrutura”, destacou o prefeito Fábio.

A ponte do Emboaba fica localizada no córrego Perobal na Estrada FR-15.

O valor do convênio, celebrado entre o Estado por intermédio do Departamento de Proteção e Defesa Civil e o município de Flora Rica, é de R$ 1.131.674,28, sendo o repasse do Estado de R$ 971.895,35 e contrapartida municipal de R$ 159.778,93.