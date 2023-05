FLÓRIDA: Sorteio da Promoção Dia das Mães acontece hoje a partir das 17h

Evento será transmitido ao vivo pela TV Folha Regional



Acontece hoje (15), a partir das 17h, o sorteio da Promoção Dia das Mães da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista.



Na ocasião, serão sorteados um vale compras de R$ 2 mil; um vale compras de R$ 1 mil; um vale compras de R$ 500; um celular e uma fritadeira elétrica.



Os cupons serão recebidos somente até as 17h e devem estar completamente preenchidos com os dados dos clientes.



O sorteio terá transmissão ao vivo pela TV Folha Regional através do Facebook e a apuração será realizada na presença de autoridades locais, membros da Acifp e convidados.