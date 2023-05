Homem morre após acidente entre carro e caminhão

João M. de Souza, 64 anos, morreu após uma colisão ocorrida na tarde deste domingo (14) na Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), que liga os municípios de Bastos e Iacri, por volta das 15h35 da tarde deste domingo (14). A vítima sofreu ferimentos, foi conduzida para atendimento médico no Pronto Socorro, mais sofreu uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Uma outra pessoa que estava no mesmo veículo de João de Souza, também sofreu ferimentos.

O acidente de trânsito envolveu um caminhão e um automóvel Corsa, placas de Bastos (SP), onde estavam as duas vítimas. Segundo informações, o veículo Corsa transitava pela rodovia no sentido Bastos a Iacri e, por motivos a serem apurados, um caminhão Volkswagen colidiu na traseira do carro.



Duas pessoas que estavam no automóvel Corsa foram conduzidas para atendimento no Pronto Socorro Municipal de Bastos, onde João M. de Souza teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu.

Atenderam a ocorrência a Polícia Rodoviário, Corpo de Bombeiros, ambulância do município de Bastos e serviço de atendimento ao usuário da rodovia do D.E.R., com o motorista José Carlos.