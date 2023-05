LUCÉLIA: Câmara aprova crédito para construção de nova ponte sobre o córrego Baliza

A Câmara Municipal de Lucélia aprovou na última sessão do mês de abril, Projeto de Lei encaminhando pela prefeita Tatiana Guilhermino visando abertura de crédito especial no valor de R$ 609.011,28 para construção de travessia (ponte) sobre o córrego Baliza, localizado no bairro Santa Maria.

Para a construção da nova ponte foi firmado convênio entre a Prefeitura de Lucélia e a Defesa Civil do Estado de São Paulo para liberação dos recursos.

A construção de nova ponte se faz necessário devido à antiga ponte estar interditada pela Defesa Civil do Estado desde o final do ano de 2021. A antiga estrutura era de palanque e tablado de madeira e está bastante deteriorada em decorrência do desgaste natural.

A ponte faz a ligação entre o município de Lucélia com as cidades de Mariápolis e Adamantina, sendo de suma importância para os moradores do entorno, especialmente para o escoamento da produção agrícola, que no momento está paralisada devido à interdição.

Vale destacar que a antiga ponte de madeira será substituída por uma de concreto, que aumentará a durabilidade e segurança.

Com a aprovação do Projeto de Lei pela Câmara Municipal, agora a Prefeitura de Lucélia poderá abrir licitação para contratação de empresa especializada para a execução da obra.