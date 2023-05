Mausoléu de Pelé é aberto ao público em Santos

– As reservas estão sendo feitas através do site do Memorial. A pessoa escolhe o dia e horário, no período da manhã ou da tarde. Existe neste momento um limite de 30 pessoas no período da manhã e de 30 pessoas no limite da tarde. Não há tempo de visitação, a pessoa pode fazer sua homenagem com calma e ver toda a estrutura – explicou Paulo Campos, gerente comercial da Memorial.