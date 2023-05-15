Cidades
SP CAP: Veja os ganhadores deste domingo com sorteio de R$ 1 Milhão
O SP CAP deste domingo, 14 de maio, especial de Dia das Mães sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 1 Milhão, além de 80 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 2.500,00.
O grande prêmio de R$ 1 milhão saiu para cidade de Santo Anastácio, que também teve outros três ganhadores no giro da sorte de R$ 2.500,00.
Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.
VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 045:
1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
050.456 – JOSÉ CARLOS DOMINGOS – CLEMENTINA
108.591 – CARLOS ALBERTO M. SOARES – ANDRADINA
264.883 – ORLANDO R. NETO – ARAÇATUBA
325.689 – ROSANGELA C. CORREIA – MIRANDOPOLIS
(R$ 2.500,00 para cada)
2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
055.993 – JOSÉ FLORENTNO – VALPARAISO
3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO
217.211 – LEONILDA FRANCISCA DE JESUS SAMUEL – PIRAPOZINHO
4º) PRÊMIO – R$ 1 MILHÃO EM DINHEIRO
148.282 – ISMAEL REMONDINE – SANTO ANASTÁCIO
Giro da sorte – 80 Prêmios de R$ 2.500,00
01º) 057.502 – LUIZ ROBERTO ANDRADE – ADAMANTINA
02º) 332.078 – RODOLFO M. DAS DORES – REGENTE FEIJÓ
03º) 157.576 – JOSÉ FIDALGO – ADAMANTINA
04º) 153.411 – JOÃO ROQUE – ANDRADINA
05º) 324.959 – JAQUELINE ZACARIAS DIAS – BIRIGUI
06º) 318.914 – KAREN F. BRAZ RODRIGUES – PRESIDENTE PRUDENTE
07º) 344.725 – EDUARDO CARDOSO NUNES – DRACENA
08º) 336.204 – CLAUDIO DE PAULA SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE
09º) 147.362 – AILTON SEVERINO SANTOS – IRAPURU
10º) 328.252 – CRISTINA MARREIRA OLIANI – ARAÇATUBA
11º) 183.651 – RAFAEL BATISTA FATORI – PENÁPOLIS
12º) 111.608 – JOSÉ APARECIDO DA COSTA – PARAPUÃ
13º) 321.792 – EVERTON TARCISO M. VIEIRA – BIRIGUI
14º) 214.769 – MARIA L. LIMA TAVARES – LUCÉLIA
15º) 213.015 – ANDERSON R. NEVES – JUNQUEIRÓPOLIS
16º) 353.422 – MARIA DE L. FARIA CORTICEIRO – ARAÇATUBA
17º) 115.273 – MIGUEL DA SILVA JUSTINO – PENÁPOLIS
18º) 169.829 – GUSTAVO PRATES – ADAMANTINA
19º) 215.779 – ERALDO CARLOS GOMES – MURUTINGA DO SUL
20º) 214.996 – DELANIL MESSIAS ROCHA – ADAMANTINA
21º) 348.406 – CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE
22º) 239.160 – VALDECIR DASCORTTE – PENÁPOLIS
23º) 274.282 – AGUINALDO CESAR – BIRIGUI
24º) 128.560 – WAGNER E. RODRIGUES – PRESIDENTE EPITÁCIO
25º) 168.470 – MARIA JOSE PIOLOGO – ANDRADINA
26º) 175.597 – HUGO RIBEIRO NASCIMENTO – SANTO ANTÔNIO
27º) 356.928 – LEONARDO ALEXANDRE LUIZ – PRESIDENTE BERNARDES
28º) 146.833 – JOÃO BATISTA ATILIO – ARAÇATUBA
29º) 322.729 – JOSIAS MARIANO DA SILVA – BIRIGUI
30º) 135.031 – JOSE PAULO PINHEIRO – JUNQUEIRÓPOLIS
31º) 342.724 – LUZIA PEREIRA BARBOSA DE ALMEIDA – DRACENA
32º) 343.362 – JOSÉ MARCOS DA SILVA – PRESIDENTE VENCESLAU
33º) 019.187 – ALICE NAKATSUGI FERNANDO – MARTINÓPOLIS
34º) 337.979 – ANA LUCIA MIRALHA SAMPAIO – PRESIDENTE PRUDENTE
35º) 115.286 – MARCIA M. TOSATTI – PENÁPOLIS
36º) 239.450 – FRANCIELLE SALVIETI DIAS SILVA – PENÁPOLIS
37º) 179.005 – SANDRA DE SOUZA DIAS – MIRANDÓPOLIS
38º) 104.841 – APARECIDO ANGELO LUCIO – ALFREDO MARCONDES
39º) 069.345 – VANILDA SOARES O. SANTA ROSA – BRAÚNA
40º) 016.391 – SERGIO BARILARI FILHO – PRESIDENTE PRUDENTE
41º) 155.095 – JOSÉ CARLOS V. – BIRIGUI
42º) 092.633 – ANDREA CRISTINA CARDINO – ARAÇATUBA
43º) 251.665 – SEBASTIÃO A. DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE
44º) 338.741 – KENIA MIZOBE FERRUCCI – PRESIDENTE PRUDENTE
45º) 269.585 – ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA – PIRAPOZINHO
46º) 109.151 – PAULO JOSE DA SILVA – BASTOS
47º) 313.924 – ALINE MONTEIRO ARZANI – PENAPOLIS
48º) 277.876 – EZEQUIEL GIL BEIRO – PRESIDENTE EPITÁCIO
49º) 358.521 – VANESSA LEITE SILVESTRE – PRESIDENTE PRUDENTE
50º) 164.041 – MARCOS PAULO DE OLIVEIRA – IEPÊ
51º) 347.884 – Andrea Aparecida De Andrade – PARAGUAÇU PAULISTA
52º) 193.943 – MARIA HELENA R. DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE
53º) 171.163 – VANDERLEI VALLI – OSVALDO CRUZ
54º) 010.707 – NORBERTO G. GARCIA – BIRIGUI
55º) 278.003 – JOSE JANUARIO F. – MIRANTE DO PARANAPANEMA
56º) 015.506 – ADELIA CUSTODIO BARZONI – DRACENA
57º) 174.747 – WELLINGTON GOES – ARAÇATUBA
58º) 329.062 – ELISANGELA DOS ANJOS ZARATE – ALVARES MACHADO
59º) 324.072 – CARLOS CESAR COELHO RAMOS – PAULICEIA
60º) 073.644 – JOSÉ DANILO FERREIRA – ARAÇATUBA
61º) 355.575 – MORGANA N. SOUZA SANTANA – MARTINOPOLIS
62º) 123.235 – CARLOS ANDRÉ PERMAGNANI – ARAÇATUBA
63º) 083.801 – LUCILENE FAGUNDES – ADAMANTINA
64º) 048.801 – MARIA AP. PAIXÃO FREITAS – SANTO ANASTÁCIO
65º) 060.531 – AVELINO DE ALMEIDA – PRESIDENTE PRUDENTE
66º) 008.314 – AP. NONATO GAMBOA – PRESIENTE PRUDENTE
67º) 118.353 – RUBENS K. GUNJI – MIRANTE DO PARANAPANEMA
68º) 334.274 – DAIANE XAVIER DOS SANTOS – ARAÇATUBA
69º) 132.400 – LUCIA BARBOZA – ADAMANTINA
70º) 210.244 – CIDINEI DOS SANTOS – SANTO ANASTÁCIO
71º) 259.963 – JOÃO M. E. – TUPI PAULISTA
72º) 266.827 – MARIA CELESTE MACHADO PEREIRA – PENÁPOLIS
73º) 027.768 – MIGUEL ARCANJO AQUINO – SANTO ANASTÁCIO
74º) 112.654 – EDIVALDO DE SOUZA ALCÂNTARA – VALPARAISO
75º) 339.447 – CLELIA MARQUES DOS SANTOS – ARAÇATUBA
76º) 316.258 – NAIARA CRISTINA MORIYA – PRESIDENTE PRUDENTE
77º) 196.253 – LUZIA GUSTAVO DOS SANTOS – FLÓRIDA PAULISTA
78º) 275.636 – VILSON VIDOTTO – BIRIGUI
79º) 199.448 – JOÃO ALVES DA SILVA – MONTE CASTELO
80º) 100.693 – JULIO CESAR BARBOSA – GUARARAPES
Você precisa fazer login para comentar.