Connect with us

Cidades

SP CAP: Veja os ganhadores deste domingo com sorteio de R$ 1 Milhão

Publicado

3 horas atrás

em



O SP CAP deste domingo, 14 de maio, especial de Dia das Mães sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 1 Milhão, além de 80 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 2.500,00. 

O grande prêmio de R$ 1 milhão saiu para cidade de Santo Anastácio, que também teve outros três ganhadores no giro da sorte de R$ 2.500,00.  

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente. 

VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 045: 

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO 

050.456 – JOSÉ CARLOS DOMINGOS – CLEMENTINA


108.591 – CARLOS ALBERTO M. SOARES – ANDRADINA 

264.883 – ORLANDO R. NETO – ARAÇATUBA 

325.689 – ROSANGELA C. CORREIA – MIRANDOPOLIS 

(R$ 2.500,00 para cada) 

2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO 

055.993 – JOSÉ FLORENTNO – VALPARAISO 

3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO 

217.211 – LEONILDA FRANCISCA DE JESUS SAMUEL – PIRAPOZINHO 

4º) PRÊMIO – R$ 1 MILHÃO EM DINHEIRO 

148.282 – ISMAEL REMONDINE – SANTO ANASTÁCIO

Giro da sorte – 80 Prêmios de R$ 2.500,00 

01º) 057.502 – LUIZ ROBERTO ANDRADE – ADAMANTINA 

02º) 332.078 – RODOLFO M. DAS DORES – REGENTE FEIJÓ 

03º) 157.576 – JOSÉ FIDALGO – ADAMANTINA 

04º) 153.411 – JOÃO ROQUE – ANDRADINA 

05º) 324.959 – JAQUELINE ZACARIAS DIAS – BIRIGUI 

06º) 318.914 – KAREN F. BRAZ RODRIGUES – PRESIDENTE PRUDENTE 

07º) 344.725 – EDUARDO CARDOSO NUNES – DRACENA 

08º) 336.204 – CLAUDIO DE PAULA SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE 

09º) 147.362 – AILTON SEVERINO SANTOS – IRAPURU


10º) 328.252 – CRISTINA MARREIRA OLIANI – ARAÇATUBA 

11º) 183.651 – RAFAEL BATISTA FATORI – PENÁPOLIS 

12º) 111.608 – JOSÉ APARECIDO DA COSTA – PARAPUÃ 

13º) 321.792 – EVERTON TARCISO M. VIEIRA – BIRIGUI 

14º) 214.769 – MARIA L. LIMA TAVARES – LUCÉLIA 

15º) 213.015 – ANDERSON R. NEVES – JUNQUEIRÓPOLIS 

16º) 353.422 – MARIA DE L. FARIA CORTICEIRO – ARAÇATUBA 

17º) 115.273 – MIGUEL DA SILVA JUSTINO – PENÁPOLIS 

18º) 169.829 – GUSTAVO PRATES – ADAMANTINA 

19º) 215.779 – ERALDO CARLOS GOMES – MURUTINGA DO SUL

20º) 214.996 – DELANIL MESSIAS ROCHA – ADAMANTINA 

21º) 348.406 – CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE 

22º) 239.160 – VALDECIR DASCORTTE – PENÁPOLIS 

23º) 274.282 – AGUINALDO CESAR – BIRIGUI 

24º) 128.560 – WAGNER E. RODRIGUES – PRESIDENTE EPITÁCIO 

25º) 168.470 – MARIA JOSE PIOLOGO – ANDRADINA 

26º) 175.597 – HUGO RIBEIRO NASCIMENTO – SANTO ANTÔNIO 

27º) 356.928 – LEONARDO ALEXANDRE LUIZ – PRESIDENTE BERNARDES 

28º) 146.833 – JOÃO BATISTA ATILIO – ARAÇATUBA 

29º) 322.729 – JOSIAS MARIANO DA SILVA – BIRIGUI 

30º) 135.031 – JOSE PAULO PINHEIRO – JUNQUEIRÓPOLIS 

31º) 342.724 – LUZIA PEREIRA BARBOSA DE ALMEIDA – DRACENA

32º) 343.362 – JOSÉ MARCOS DA SILVA – PRESIDENTE VENCESLAU 

33º) 019.187 – ALICE NAKATSUGI FERNANDO – MARTINÓPOLIS 

34º) 337.979 – ANA LUCIA MIRALHA SAMPAIO – PRESIDENTE PRUDENTE 

35º) 115.286 – MARCIA M. TOSATTI – PENÁPOLIS 

36º) 239.450 – FRANCIELLE SALVIETI DIAS SILVA – PENÁPOLIS 

37º) 179.005 – SANDRA DE SOUZA DIAS – MIRANDÓPOLIS 

38º) 104.841 – APARECIDO ANGELO LUCIO – ALFREDO MARCONDES 

39º) 069.345 – VANILDA SOARES O. SANTA ROSA – BRAÚNA 

40º) 016.391 – SERGIO BARILARI FILHO – PRESIDENTE PRUDENTE 

41º) 155.095 – JOSÉ CARLOS V. – BIRIGUI 

42º) 092.633 – ANDREA CRISTINA CARDINO – ARAÇATUBA

43º) 251.665 – SEBASTIÃO A. DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE 

44º) 338.741 – KENIA MIZOBE FERRUCCI – PRESIDENTE PRUDENTE 

45º) 269.585 – ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA – PIRAPOZINHO 

46º) 109.151 – PAULO JOSE DA SILVA – BASTOS 

47º) 313.924 – ALINE MONTEIRO ARZANI – PENAPOLIS 

48º) 277.876 – EZEQUIEL GIL BEIRO – PRESIDENTE EPITÁCIO 

49º) 358.521 – VANESSA LEITE SILVESTRE – PRESIDENTE PRUDENTE 

50º) 164.041 – MARCOS PAULO DE OLIVEIRA – IEPÊ 

51º) 347.884 – Andrea Aparecida De Andrade – PARAGUAÇU PAULISTA 

52º) 193.943 – MARIA HELENA R. DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

53º) 171.163 – VANDERLEI VALLI – OSVALDO CRUZ 

54º) 010.707 – NORBERTO G. GARCIA – BIRIGUI 

55º) 278.003 – JOSE JANUARIO F. – MIRANTE DO PARANAPANEMA 

56º) 015.506 – ADELIA CUSTODIO BARZONI – DRACENA 

57º) 174.747 – WELLINGTON GOES – ARAÇATUBA 

58º) 329.062 – ELISANGELA DOS ANJOS ZARATE – ALVARES MACHADO 

59º) 324.072 – CARLOS CESAR COELHO RAMOS – PAULICEIA 

60º) 073.644 – JOSÉ DANILO FERREIRA – ARAÇATUBA 

61º) 355.575 – MORGANA N. SOUZA SANTANA – MARTINOPOLIS 

62º) 123.235 – CARLOS ANDRÉ PERMAGNANI – ARAÇATUBA


63º) 083.801 – LUCILENE FAGUNDES – ADAMANTINA 

64º) 048.801 – MARIA AP. PAIXÃO FREITAS – SANTO ANASTÁCIO 

65º) 060.531 – AVELINO DE ALMEIDA – PRESIDENTE PRUDENTE 

66º) 008.314 – AP. NONATO GAMBOA – PRESIENTE PRUDENTE 

67º) 118.353 – RUBENS K. GUNJI – MIRANTE DO PARANAPANEMA 

68º) 334.274 – DAIANE XAVIER DOS SANTOS – ARAÇATUBA 

69º) 132.400 – LUCIA BARBOZA – ADAMANTINA 

70º) 210.244 – CIDINEI DOS SANTOS – SANTO ANASTÁCIO 

71º) 259.963 – JOÃO M. E. – TUPI PAULISTA


72º) 266.827 – MARIA CELESTE MACHADO PEREIRA – PENÁPOLIS 

73º) 027.768 – MIGUEL ARCANJO AQUINO – SANTO ANASTÁCIO 

74º) 112.654 – EDIVALDO DE SOUZA ALCÂNTARA – VALPARAISO 

75º) 339.447 –  CLELIA MARQUES DOS SANTOS – ARAÇATUBA 

76º) 316.258 – NAIARA CRISTINA MORIYA – PRESIDENTE PRUDENTE 

77º) 196.253 – LUZIA GUSTAVO DOS SANTOS – FLÓRIDA PAULISTA 

78º) 275.636 – VILSON VIDOTTO – BIRIGUI 

79º) 199.448 – JOÃO ALVES DA SILVA – MONTE CASTELO 

80º) 100.693 – JULIO CESAR BARBOSA – GUARARAPES


 

Tópicos relacionados:
Publicidade
Publicidade