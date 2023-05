SP CAP: Veja os ganhadores deste domingo com sorteio de R$ 1 Milhão

O SP CAP deste domingo, 14 de maio, especial de Dia das Mães sorteou as dezenas do 1º prêmio de 10 mil reais, 2º prêmio de 10 mil reais, 3º prêmio de 10 mil reais e do 4º prêmio de R$ 1 Milhão, além de 80 ganhadores do Giro da Sorte de R$ 2.500,00.

O grande prêmio de R$ 1 milhão saiu para cidade de Santo Anastácio, que também teve outros três ganhadores no giro da sorte de R$ 2.500,00.

Emitido pela Capemisa, o SP CAP é um Título de Doação Premiável, e você contribui para a Fundação Hospital Regional do Câncer da Santa Casa de Presidente Prudente, através da cessão do direito de resgate do seu Título, gerando recursos que ajudarão a proporcionar assistência médica, hospitalar e social dos portadores de câncer da região de Presidente Prudente.

VEJA ABAIXO O RESULTADO DIVULGADO DO SP CAP DESTA EDIÇÃO Nº 045:

1º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

050.456 – JOSÉ CARLOS DOMINGOS – CLEMENTINA





108.591 – CARLOS ALBERTO M. SOARES – ANDRADINA

264.883 – ORLANDO R. NETO – ARAÇATUBA

325.689 – ROSANGELA C. CORREIA – MIRANDOPOLIS

(R$ 2.500,00 para cada)

2º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

055.993 – JOSÉ FLORENTNO – VALPARAISO

3º) PRÊMIO – R$ 10 MIL EM DINHEIRO

217.211 – LEONILDA FRANCISCA DE JESUS SAMUEL – PIRAPOZINHO

4º) PRÊMIO – R$ 1 MILHÃO EM DINHEIRO

148.282 – ISMAEL REMONDINE – SANTO ANASTÁCIO

Giro da sorte – 80 Prêmios de R$ 2.500,00

01º) 057.502 – LUIZ ROBERTO ANDRADE – ADAMANTINA

02º) 332.078 – RODOLFO M. DAS DORES – REGENTE FEIJÓ

03º) 157.576 – JOSÉ FIDALGO – ADAMANTINA

04º) 153.411 – JOÃO ROQUE – ANDRADINA

05º) 324.959 – JAQUELINE ZACARIAS DIAS – BIRIGUI

06º) 318.914 – KAREN F. BRAZ RODRIGUES – PRESIDENTE PRUDENTE

07º) 344.725 – EDUARDO CARDOSO NUNES – DRACENA

08º) 336.204 – CLAUDIO DE PAULA SANTOS – PRESIDENTE PRUDENTE

09º) 147.362 – AILTON SEVERINO SANTOS – IRAPURU





10º) 328.252 – CRISTINA MARREIRA OLIANI – ARAÇATUBA

11º) 183.651 – RAFAEL BATISTA FATORI – PENÁPOLIS

12º) 111.608 – JOSÉ APARECIDO DA COSTA – PARAPUÃ

13º) 321.792 – EVERTON TARCISO M. VIEIRA – BIRIGUI

14º) 214.769 – MARIA L. LIMA TAVARES – LUCÉLIA

15º) 213.015 – ANDERSON R. NEVES – JUNQUEIRÓPOLIS

16º) 353.422 – MARIA DE L. FARIA CORTICEIRO – ARAÇATUBA

17º) 115.273 – MIGUEL DA SILVA JUSTINO – PENÁPOLIS

18º) 169.829 – GUSTAVO PRATES – ADAMANTINA

19º) 215.779 – ERALDO CARLOS GOMES – MURUTINGA DO SUL

20º) 214.996 – DELANIL MESSIAS ROCHA – ADAMANTINA

21º) 348.406 – CAMILA SANTOS DE OLIVEIRA – PRESIDENTE PRUDENTE

22º) 239.160 – VALDECIR DASCORTTE – PENÁPOLIS

23º) 274.282 – AGUINALDO CESAR – BIRIGUI

24º) 128.560 – WAGNER E. RODRIGUES – PRESIDENTE EPITÁCIO

25º) 168.470 – MARIA JOSE PIOLOGO – ANDRADINA

26º) 175.597 – HUGO RIBEIRO NASCIMENTO – SANTO ANTÔNIO

27º) 356.928 – LEONARDO ALEXANDRE LUIZ – PRESIDENTE BERNARDES

28º) 146.833 – JOÃO BATISTA ATILIO – ARAÇATUBA

29º) 322.729 – JOSIAS MARIANO DA SILVA – BIRIGUI

30º) 135.031 – JOSE PAULO PINHEIRO – JUNQUEIRÓPOLIS

31º) 342.724 – LUZIA PEREIRA BARBOSA DE ALMEIDA – DRACENA

32º) 343.362 – JOSÉ MARCOS DA SILVA – PRESIDENTE VENCESLAU

33º) 019.187 – ALICE NAKATSUGI FERNANDO – MARTINÓPOLIS

34º) 337.979 – ANA LUCIA MIRALHA SAMPAIO – PRESIDENTE PRUDENTE

35º) 115.286 – MARCIA M. TOSATTI – PENÁPOLIS

36º) 239.450 – FRANCIELLE SALVIETI DIAS SILVA – PENÁPOLIS

37º) 179.005 – SANDRA DE SOUZA DIAS – MIRANDÓPOLIS

38º) 104.841 – APARECIDO ANGELO LUCIO – ALFREDO MARCONDES

39º) 069.345 – VANILDA SOARES O. SANTA ROSA – BRAÚNA

40º) 016.391 – SERGIO BARILARI FILHO – PRESIDENTE PRUDENTE

41º) 155.095 – JOSÉ CARLOS V. – BIRIGUI

42º) 092.633 – ANDREA CRISTINA CARDINO – ARAÇATUBA

43º) 251.665 – SEBASTIÃO A. DA SILVA – PRESIDENTE PRUDENTE

44º) 338.741 – KENIA MIZOBE FERRUCCI – PRESIDENTE PRUDENTE

45º) 269.585 – ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA – PIRAPOZINHO

46º) 109.151 – PAULO JOSE DA SILVA – BASTOS

47º) 313.924 – ALINE MONTEIRO ARZANI – PENAPOLIS

48º) 277.876 – EZEQUIEL GIL BEIRO – PRESIDENTE EPITÁCIO

49º) 358.521 – VANESSA LEITE SILVESTRE – PRESIDENTE PRUDENTE

50º) 164.041 – MARCOS PAULO DE OLIVEIRA – IEPÊ

51º) 347.884 – Andrea Aparecida De Andrade – PARAGUAÇU PAULISTA

52º) 193.943 – MARIA HELENA R. DE SOUZA – PRESIDENTE PRUDENTE

53º) 171.163 – VANDERLEI VALLI – OSVALDO CRUZ

54º) 010.707 – NORBERTO G. GARCIA – BIRIGUI

55º) 278.003 – JOSE JANUARIO F. – MIRANTE DO PARANAPANEMA

56º) 015.506 – ADELIA CUSTODIO BARZONI – DRACENA

57º) 174.747 – WELLINGTON GOES – ARAÇATUBA

58º) 329.062 – ELISANGELA DOS ANJOS ZARATE – ALVARES MACHADO

59º) 324.072 – CARLOS CESAR COELHO RAMOS – PAULICEIA

60º) 073.644 – JOSÉ DANILO FERREIRA – ARAÇATUBA

61º) 355.575 – MORGANA N. SOUZA SANTANA – MARTINOPOLIS

62º) 123.235 – CARLOS ANDRÉ PERMAGNANI – ARAÇATUBA





63º) 083.801 – LUCILENE FAGUNDES – ADAMANTINA

64º) 048.801 – MARIA AP. PAIXÃO FREITAS – SANTO ANASTÁCIO

65º) 060.531 – AVELINO DE ALMEIDA – PRESIDENTE PRUDENTE

66º) 008.314 – AP. NONATO GAMBOA – PRESIENTE PRUDENTE

67º) 118.353 – RUBENS K. GUNJI – MIRANTE DO PARANAPANEMA

68º) 334.274 – DAIANE XAVIER DOS SANTOS – ARAÇATUBA

69º) 132.400 – LUCIA BARBOZA – ADAMANTINA

70º) 210.244 – CIDINEI DOS SANTOS – SANTO ANASTÁCIO

71º) 259.963 – JOÃO M. E. – TUPI PAULISTA





72º) 266.827 – MARIA CELESTE MACHADO PEREIRA – PENÁPOLIS

73º) 027.768 – MIGUEL ARCANJO AQUINO – SANTO ANASTÁCIO

74º) 112.654 – EDIVALDO DE SOUZA ALCÂNTARA – VALPARAISO

75º) 339.447 – CLELIA MARQUES DOS SANTOS – ARAÇATUBA

76º) 316.258 – NAIARA CRISTINA MORIYA – PRESIDENTE PRUDENTE

77º) 196.253 – LUZIA GUSTAVO DOS SANTOS – FLÓRIDA PAULISTA

78º) 275.636 – VILSON VIDOTTO – BIRIGUI

79º) 199.448 – JOÃO ALVES DA SILVA – MONTE CASTELO

80º) 100.693 – JULIO CESAR BARBOSA – GUARARAPES