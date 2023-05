FLORA RICA: Cadeiras de rodas e banho são entregues aos pacientes

O CER II (Centro Especializado em Reabilitação de Presidente Prudente) anexo à Lumen et Fides esteve no município, onde realizou a entrega de 29 cadeiras, entre rodas e banho, após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

Durante a entrega, o prefeito Fábio Luiz esteve presente juntamente com a primeira-dama Renata Rodrigues, presidente da Câmara Marialice, vereador Paulo, secretária de Saúde Natália Lacerda, diretora Érica Messias e demais servidores da Saúde Municipal.

Foi realizada demonstração para manuseio das cadeiras pelo fisioterapeuta da Lumen Felipe Bezerra.

Vale destacar, que os beneficiários são pacientes, que possuíam solicitação médica da rede SUS. “Para garantirmos mais conforto e segurança aos cadeirantes buscamos esta parceria com o CER anexo à Lumen e diante a solicitação médica, agendamos a avaliação de cada paciente através do Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (SIRESP)”, explicou a secretária de Saúde Natália Lacerda.

Segundo a fisioterapeuta Larissa Borba, “a avaliação foi realizada para selecionar o modelo e os acessórios adequados da cadeira de rodas, de acordo com a condição clínica e as medidas do paciente”, destacou.

Os pacientes acamados ou com maior dificuldade receberam as cadeiras no seu domicílio.

Segundo o Diretor Administrativo/Financeiro da Lumen et Fides, Manoel Dionísio Filho, “a Lumen realiza a entrega em vários municípios jurisdicionado a DRS XI, sem custo para o paciente nem para o Município, pois as mesmas são custeadas pelo Fundo de Ações Estratégicas de Compensação (FAEC), que é um recurso federal”, disse Manoel.