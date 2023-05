FLÓRIDA: Deputado Federal informa destinação de verba de R$ 100 mil para Saúde

O deputado federal Fernando Marangoni através de ofício destinado ao prefeito Wilson Fróio Junior e ao vice-prefeito Sidnei Gazola datado de 9 de maio, informou a destinação de recursos para Flórida Paulista.

No ofício, o deputado Fernando Marangoni informou que indicou o município de Flórida Paulista para ser beneficiado através de emenda extra orçamentária no valor de R$ 100 mil via Ministério da Saúde para o incremento temporário ao custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde.

De acordo com o deputado, a destinação do recurso atende solicitação do prefeito Fróio e do vice-prefeito Nei Gazola através de ofício protocolado em seu gabinete em Brasília.

“Reafirmamos nosso compromisso em prol dos munícipes de Flórida Paulista”, ressaltou o deputado Fernando Marangoni.

O prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola agradeceram o parlamentar pelo atendimento da solicitação e destinação do recurso, ressaltando que Fernando Marangoni assumiu este ano o mandato como deputado federal e já está viabilizando recursos para Flórida Paulista.