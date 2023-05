Irapuru foi sede mais uma vez do “38° Jogos da Juventude 2023” promovido pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, desta vez na modalidade Xadrez e Dama.

Os jogos aconteceram no dia 13, no centro Cultural no período da manhã, nossa cidade foi vice-campeã ficando assim a classificação geral:

1 ° Presidente Prudente.

2° Irapuru.

3° Dracena.