LUCÉLIA: DR. FRANCISCO CARLOS V. LOPES é especialista em cirurgia de catarata

Lucélia conta com um dos mais renomados cirurgiões oftálmicos da região, o dr. Francisco Carlos Versola Lopes (CRM 87494 / RQE 17711), que está há mais de 23 anos, garantindo a boa visão aos pacientes com um moderno e equipado Hospital de Olhos na Capital da Amizade.

O profissional é especialista em cirurgia de catarata e conta com a marca de mais de 60 mil olhos operados ao longo de sua carreira.

Conta com uma estrutura ampla e moderna, dotada de equipamentos de última geração para as consultas, avaliações e cirurgias voltadas para pessoas em todas as idades.

Cirurgias a laser para os casos de miopia, presbiopia, hipermetropia e astigmatismo, garantem total segurança, tecnologia, rapidez, fácil recuperação e tranquilidade aos pacientes que são submetidos, além de ser indolor e pouco invasiva.

O Hospital de Olhos Alta Paulista fica na rua Humberto Nicola Stéfano, nº 195. Telefones: (18) 3551-4612 e (18) 99804-8057. Siga nas redes sociais.