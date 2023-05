MARIÁPOLIS: Câmara aprova projetos de lei visando ampliar segurança pública no município

O prefeito de Mariápolis, Ricardo Watanabe, apresentou no mês de abril, em nome do Poder Executivo Municipal, dois projetos de lei que visam ampliar a segurança pública na cidade.

Um deles, Projeto de Lei Nº 11, 20 de abril de 2023, prevê a Atividade Delegada, que permite a utilização de policiais militares em folga em ações ampliadas do policiamento na cidade, remunerados por meio de gratificação, pelo município.

A outra proposta é o Projeto de Lei N.º 12 , de 20 de abril de 2023, que prevê a integração de câmeras de monitoramento do município ao sistema Detecta, programa de inteligência e monitoramento por câmeras do Governo de São Paulo.

Os dois projetos de lei foram apreciados pelo legislativo e em sessão extraordinária da Câmara Municipal realizada na última quarta-feira (10), os vereadores aprovaram os projetos de leis.

Desta forma, com a aprovação dos vereadores, o município de Mariápolis poderá assinar os dois convênios com o Governo do Estado de São Paulo, ambos por meio da Secretaria da Segurança Pública visando garantir maior segurança para a população mariapolense.