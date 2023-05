Morre motociclista vítima de acidente na SP-135 em Piracicaba

Morreu na noite desta segunda-feira (15), na Santa Casa de Misericórdia, o motociclista Genílson Nascimento de 54 anos, que colidiu contra um veículo VW/Gol na manhã da última sexta-feira (12), na rodovia Margarida da Graça Martins, a SP-135 em Piracicaba.

Na dinâmica do acidente a vítima da motocicleta seguia pela rodovia quando houve o choque com a lateral do automóvel que realizou a conversão. Após o impacto da batida Genílson foi arremessado com força ao solo e bateu a cabeça permanecendo inconsciente, sendo socorrido e conduzido ao hospital onde permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos.

O óbito foi comunicado pela equipe da Santa Casa ao Plantão Policial.