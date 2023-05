Tupi Paulista conquista prêmio “Governador Franco Montoro de Gestão Pública”

O prefeito de Tupi Paulista Alexandre Tassoni Antônio, participou na semana passada em Ribeirão Preto, do 65º Congresso Estadual de Municípios, promovido pela APM (Associação Paulista de Municípios), o evento reuniu cerca de 4 mil gestores públicos para discutir políticas públicas inovadoras e valorização do empreendedorismo para o desenvolvimento das 645 cidades paulistas.

O prêmio foi entregue às 15 prefeituras que alcançaram as melhores classificações nos índices: Fiscal, Gestão e Social, de acordo com os resultados fiscais oficiais declarados pelas próprias prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), em 2021.

A análise das contas foi realizada em 612 dos 645 municípios paulistas que enviaram todos os dados ao sistema público até o dia 27 de abril de 2023. A APM contratou um sistema de análise já consagrado para definir o prêmio e estimular a cultura da responsabilidade administrativa entre as prefeituras.

O sistema apresenta uma radiografia completa da situação das contas públicas municipais, analisando outras dimensões além da puramente fiscal, como o desempenho social e a gestão dos recursos públicos, contribuindo com o debate sobre a eficiência da gestão municipal.

Tupi Paulista foi premiada entre as cinco melhores cidades do Estado no Índice de Desenvolvimento Social.

O prêmio “Governador Franco Montoro de Gestão Pública” foi instituído pela APM e o troféu entregue ao prefeito de Tupi Paulista pelas mãos do vice-governador do estado de São Paulo, Felicio Ramuth e do presidente da APM Fred Guidoni.

O congresso contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e diversas autoridades politicas como: ministros, secretários, deputados federal e estadual, prefeitos e representantes dos 612 municípios participantes.