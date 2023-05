Alunos de Engenharia Civil realizam visita técnica às obras de duplicação da SP-294

As turmas do 4º e 5º anos do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário de Adamantina, acompanhados da Prof.ª Dra. Bruna Ragassi Pereira da Silva, realizaram, no último dia 13, aula de campo com visita técnica às obras de duplicação da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

A iniciativa teve a finalidade de mostrar na prática o processo de construção de estrada, possibilitando a visualização das diversas etapas da execução da obra, desde aspectos relacionados às instalações do canteiro de obras ao controle de qualidade dos serviços realizados, terraplanagem, ensaios realizados in loco e em laboratório, além de poder conhecer a execução de um viaduto com vigas protendidas, a usina de asfalto e o laboratório da empresa Castilho.

Os alunos e a professora foram acompanhados pelos técnicos de qualidade Welson Lucio do Nascimento e Aparecido Rosendo, pelo desenhista/projetista Felipe Vianna Menezes, pela técnica de segurança Carla Martins, pela assistente técnica de qualidade Luana Maciel e pelo gerente de qualidade Leonário Rodrigues de Sousa, que apresentaram os trechos da duplicação entre as cidades de Marília e Oriente, a usina de asfalto e o laboratório.

A visita a campo cumpriu seu objetivo, tendo em vista que os alunos puderam aliar a teoria com a prática e observar que, numa obra, a integração de diferentes disciplinas é necessária para a realização de um bom projeto.