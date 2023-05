Associação Comercial divulga ganhadores da Promoção Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial realizou na segunda-feira (15), o sorteio da Promoção Dia das Mães do comércio de Flórida Paulista.



A apuração transmitida ao vivo pela TV Folha Regional, ocorreu na sede da associação e contou com a presença do vice-prefeito Nei Gazola, presidente da câmara Professor Rafael, do presidente da ACIFP Murilo Ricardo, diretores e membros da entidade.

Participaram da campanha mais de 35 empresas e foram distribuídos mais de 65 mil cupons aos clientes que efetuaram suas compras no comércio local.



CONFIRA OS GANHADORES DA PROMOÇÃO:



-Janielma Silva Sanches – vale compras de R$ 2 mil (cliente da Real Móveis)



-Elisabete Ap. Gibim Grégio – vale compras de R$ 1 mil (cliente da Padaria Estrela)



-Ana Maria de Sá Guerra – R$ 500 em vale compras (cliente do Supermercados São Vicente)



-Juliana Rocha – 1 celular smartphone (cliente do Supermercados Ikeda)



-Gislaine Aguiar de Souza – fritadeira elétrica (cliente da Micalç Calçados)



Os prêmios serão entregues após a formalização da documentação por parte dos contemplados junto à Associação Comercial, o que deve ocorrer nos próximos dias.



A próxima promoção que será realizada é a de Dia dos Pais.