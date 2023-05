FLÓRIDA: Ruas de novo conjunto habitacional recebem obras de pavimentação

Após a implantação de guias e sarjetas, as ruas do conjunto habitacional “Donato Jordão”, em construção no bairro Santa Lina em Flórida Paulista estão sendo preparadas para receber pavimentação asfáltica.

Antes, o local recebeu a implantação de galerias de captação de águas pluviais.

A empresa responsável pelas obras é a Concreta Construção e Incorporação Ltda, contratada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU).

A reportagem do jornal e site Folha Regional esteve no canteiro de obras nesta semana e registrou os trabalhos de homens e máquinas trabalhando na preparação da base das ruas para aplicação da camada asfáltica.

Em conversa com nossa equipe, os responsáveis pelas obras destacaram que as fortes chuvas que tem caído na região afetaram o andamento dos serviços e que só agora, com a estiagem, puderam retomar e avançar na infraestrutura.

A previsão é de que a pavimentação ocorra em um período de aproximadamente 30 dias, o que dependerá das condições climáticas.