JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura entrega cinco novas salas de aula

A Prefeitura de Junqueirópolis inaugurou na sexta-feira (12), cinco novas salas de aula na Escola Municipal Professora Neyde Macedo Brandão Fernandes, que atende 320 alunos, da 1ª a 5ª séries do Ensino Fundamental em período integral das 7h20 às 15h30.

O prefeito Osmar Pinatto, informou que no total serão entregues onze novas salas de aulas ainda neste mês na rede municipal. São mais duas salas no Centro de Educação Infantil (CEI) Raio de Sol, duas no CEI Sonho de Criança e mais duas no CEI Nosso Teto.

“O investimento total nas novas salas é de R$ 2,5 milhões, com recursos próprios da Prefeitura, a um custo de mais de R$ 225 mil cada uma” explicou Pinatto, ressaltando que em todas escolas da rede municipal foi implantado o período integral.

O diretor municipal de Educação José Henrique Rossi, afirmou que as cinco novas classes serão ocupadas por alunos que estavam utilizando as salas de aula da paróquia Santo Antônio, localizada ao lado da escola por falta de salas na Escola Neyde Macedo, uma vez que o número de estudantes na cidade aumentou nos últimos anos.

A atual diretora, Danila Bússola Violin, ressaltou a importância das novas salas e agradeceu ao prefeito e secretário de Educação pela conquista.

Compareceram o vice-prefeito Israel Gumiero (Rael da Saúde), presidente da Câmara, Valdir de Oliveira (Chimbinha), vereadores, convidados e pais de alunos.

A Escola Profª Neyde, foi fundada em 1950.