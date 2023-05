Medicina realiza atividade para comemorar Dia Mundial de Higienização das Mãos no Câmpus II

O 1º termo do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina participou na noite da última quinta-feira, 11, de uma atividade de extensão junto a disciplina de “Serviços de Saúde na Comunidade I”, no Câmpus II, em comemoração ao Dia Mundial de Higienização das Mãos, celebrado no dia 5.

A dinâmica de orientação sobre a técnica percorreu todas as salas de aula no período noturno. A atividade extensionista desta disciplina tem o objetivo de incentivar a boa prática da lavagem das mãos a toda comunidade acadêmica.

“Vivenciamos no início da pandemia a necessidade de incorporar tal atividade em todos os momentos do dia e precisamos mantê-la em nossa rotina. Os alunos aprenderam a técnica em aulas práticas no conteúdo de biossegurança e tornaram-se multiplicadores dessa prática tão importante”, afirma a Prof.ª Ma. Franciele Cardin Cordioli.

Os docentes responsáveis pela disciplina são a Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini, Profª. Ma. Dezolina Franciele Cardin Cordioli e o Prof. Esp. Valdecir Pereira Guimarães.

“A higienização das mãos é essencial para prevenção de doenças, promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida e segurança, ajudando a diminuir a transmissão de fungos, vírus, bactérias que causam doenças infecciosas. Higienizar as mãos é um ato de responsabilidade e respeito consigo e com o próximo!”, reforça a Prof.ª Dra. Marisa Furtado Mozini.