PACAEMBU: Moradores denunciam situação de abandono da mina d’água

Os moradores do bairro Areia Branca e visitantes da mina d’água de Pacaembu entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional para denunciar a situação de abandono em que se encontra o local.

Através de fotos e vídeos, os denunciantes expressaram a indignação com a situação em que se encontra o espaço e cobraram providências da Prefeitura Municipal.

As fotos confirmam que o local está necessitando de reparos, com mato crescendo na água represada para a criação dos peixes, calçamento danificado; cercamento quebrado e outros problemas que tiram o brilho do local que é um dos cartões de visita da Cidade Paraíso e que recebe pessoas de diversos municípios da região.

Os denunciantes pedem para que algo seja feito visando trazer de volta o espaço adequado, que proporcionou fotos e registros pela beleza e organização que tinha há tempos atrás.

A reportagem do jornal e site Folha Regional vai continuar acompanhando o problema.