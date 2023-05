Prefeitura de Adamantina realiza estudos para adequação do trevo da Lagoa Seca

Em tratativas com a Concessionária de Rodovias EixoSP, a mesma informou a Prefeitura de Adamantina sobre a necessidade de transferência do trevo localizado na Comandante João Ribeiro de Barros em acesso à Rodovia Plácido Rocha para 3 km a frente, sentido Flórida Paulista, em atendimento dos novos regulamentos da concessionária.

A fim de promover melhor acesso à população local, a Prefeitura vem realizando estudos para as adequações necessárias do dispositivo de retorno sem a necessidade de retirá-lo de sua atual localidade. A importância da manutenção do trevo é uma prioridade pois o mesmo está instalado há anos no local e sua transferência causará diversos danos econômicos para a cidade e a população.

Diante disto, o prefeito Márcio Cardim, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento, João Vitor Marega e os engenheiros Rodrigo Martins e Vinícius Ribeiro, participaram nos últimos 3 meses de audiências técnicas e reuniões com o Rafael Benini que faz parte da Secretaria de Transporte e Logísticas, com a ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo e estiveram também em São Carlos em tratativas com a equipe da EIXO-SP que na oportunidade, apresentaram solicitações do município visando a permanência do trevo e para sua interligação com Rodovia Plácido Rocha e a SP-294.

Os estudos encontram-se agora em fase de elaboração do pré-projeto buscando quantificar os prejuízos causados a essa população com as mudanças propostas pela EixoSP. Serão coletados dados sobre a quantidade de veículos que circulam pelo local, indústrias localizadas nas rodovias como também o número de funcionários, produtores da Agricultura Familiar como também todos os usuários da Rodovia Plácido Rocha de Adamantina e região.

Com a finalização de tais estudos, o prefeito Márcio apresentará ao Governador do Estado para o pleito da permanência do dispositivo em Adamantina.