Acidente deixa motociclistas feridos na SP-294

Um sinistro de trânsito envolvendo duas motocicletas sendo uma Honda/250f Twister e uma Honda/160 Bros, ambas com placa de Osvaldo Cruz foi registrado no final da tarde deste quarta-feira na SP-294 (Rod. Comandante João Ribeiro de Barros) em Osvaldo Cruz.



Segundo informações obtidas no local, o condutor da Bros se encontrava as margens da rodovia para adentrar a pista, quando tentou adentrar, o condutor da Twister colidiu com o outro motociclista, o piloto da Bros veio ao solo com alguns ferimentos, enquanto o condutor da Twister seguiu normalmente, porém alguns metros a frente, ele começou a sentir dores no ombro e resolveu parar.



O Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz foi acionado e rapidamente deslocou para o local, onde constatou ferimentos em ambas vítimas que posteriormente foram encaminhadas a Santa Casa Municipal pela unidade de resgate da Concessionária Eixo e do Corpo de Bombeiros.