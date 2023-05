FLÓRIDA: Sindicato Rural anuncia faculdade EAD com descontos em cursos

O Sindicato Rural anunciou nesta semana a implantação de um polo de faculdade EAD – (Educação à distância) em Flórida Paulista.

Segundo presidente Vandeir de Souza, trata-se de uma parceria firmada com a Universidade de Santo Amaro (Unisa) que vai proporcionar aos floridenses o ingresso na vida acadêmica com uma universidade que é referência em ensino.

São mais de 55 anos de tradição, formando profissionais nas mais diversas áreas e dispondo de uma infraestrutura de ponta para o ensino presencial e à distância.

Entre os mais de 80 cursos oferecidos, estão: biomedicina, enfermagem, farmácia, medicina, nutrição; gestão pública, serviço social, agronomia, arquitetura e urbanismo; engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica; marketing, gastronomia, gestão de turismo, administração; gestão em agronegócios, segurança do trabalho, filosofia, geografia, história; letras, matemática, pedagogia, psicopedagogia e outros, com mensalidades a partir dos R$ 159, podendo ainda variar de acordo com os quesitos do interessado.

Interessados ou aqueles que necessitam de mais informações, podem entrar em contato com o Sindicato Rural que fica na avenida José Fróio, ao lado de Borges Materiais.