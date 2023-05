LUCÉLIA: Poupatempo tem capacidade em atender até 130 pessoas diariamente

O Poupatempo de Lucélia começou as suas atividades no mês de outubro do ano passado. Implantado em parceria com a Prefeitura de Lucélia, o posto tem capacidade para realizar até 130 atendimentos por dia.

No Poupatempo de Lucélia são oferecidos serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou transferência interestadual de veículo, entre outros.

O atendimento presencial no Poupatempo exige agendamento obrigatório e gratuito de data e horário. Para isso, basta acessar o portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou o assistente virtual chamado “P”, disponível também no WhatsApp pelo número (11) 95220-2974.

Nos canais eletrônicos são mais de 230 serviços disponíveis, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, o P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974. Entre as opções: renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, Seguro-desemprego, Atestado de Antecedentes Criminais e acesso à carteira digital de vacinação contra a Covid-19, por exemplo.

Serviço:

Poupatempo de Lucélia

Endereço: Poupatempo Lucélia – Rua Professora Sônia Maria Campagnone, 535.

Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h.