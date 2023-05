Alunos da Etec Amim Jundi participam de aula no Laboratório de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina

Na quarta-feira, 17, os alunos da Escola Técnica (Etec) Amim Jundi, de Osvaldo Cruz, participaram de uma aula especial no Laboratório de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina.

Na ocasião, 42 estudantes dos 2º e 3º anos do Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química – Novotec – realizaram experimentos em conjunto com estagiárias de Nutrição em Saúde Coletiva, do curso de Nutrição do Centro Universitário.

A atividade fez parte da disciplina Química dos Alimentos e teve como principal objetivo conhecer a química empregada nos alimentos e nos processos de preparo deles.

Os alunos foram acompanhados pela professora Rebeca Zuliani Galvão. “Eles tiveram a oportunidade de verificar a aplicabilidade dos conceitos sobre química dos alimentos na área de Nutrição, além de perceberem ainda mais a importância e os benefícios de uma alimentação com ingredientes naturais”, ressalta.

Os participantes realizaram preparações como: molho de tomate, cookies de banana, biomassa de banana verde, overnight e sal de ervas.

O curso de Nutrição recebeu os alunos no laboratório de Técnica Dietética pela Prof.ª Ma. Raquel Clapis Ribas Tripolone e pelas estagiárias de Nutrição em Saúde Coletiva Thaís, Muriele e Giovana. “O curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina produz novos conhecimentos e, além disso, por meio da extensão, esse saber chega à sociedade na forma de ações que melhoram a vida de muitas pessoas. Cabe ressaltar que a Instituição possui um grande potencial de transformação social e pode ser compreendido como um ambiente de formação de profissionais cidadãos com capacidade de construir atividades voltadas para melhorias da qualidade de vida da sociedade”, ressalta Raquel.