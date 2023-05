FLORA RICA: “Maio Laranja” tem ações com eventos e palestras

Mês é marcado pela conscientização do combate da violência e exploração sexual infantil



O Dia de Combate à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 18 de maio, foi marcado por eventos e palestras em Flora Rica.



As ações tiveram início às 8h da manhã com uma palestra proferida pelas psicólogas da Unidade Básica de Saúde e do Centro de Referência em Assistência Social, o “CRAS” aos alunos da escola municipal Armando Lopes Moreno.



Após as palestras, os alunos saíram em passeata pelas ruas e avenidas de Flora Rica com cartazes e faixas de conscientização e informações sobre o tema. A Polícia Militar também participou dos eventos.



As ações foram finalizadas com um café da manhã servido aos alunos no Ginásio Municipal de Esportes.



O importante trabalho foi desenvolvido pelas secretarias de Saúde, Social, Educação, Esporte e Cultura com o apoio da Prefeitura Municipal de Flora Rica.