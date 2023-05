IRAPURU: Triturador de galhos garante destinação adequada das podas de árvores urbanas

A prefeitura de Irapuru vem realizando a trituração dos resíduos sólidos verdes, resultantes das podas de árvores urbanas, como forma de otimizar o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos do município.

O objetivo é reduzir o volume desses resíduos e acelerar o processo de decomposição do material, dando uma destinação mais adequada em termos ambientais.

Além disso, de acordo com a Prefeitura, pretende-se com essa prática, fomentar o pequeno agricultor que deseja adquirir esse material processado para o seu reaproveitamento no meio rural, como por exemplo, para compostagem a ser utilizada como adubo natural.

O caminhão juntamente com o triturador de galhos acoplado são frutos de um convênio contemplado entre o município de Irapuru e o Governo Federal por meio do Fundo dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.