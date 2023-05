LUCELIA: Prefeita Tati Guilhermino sai do PV e filia-se ao PSD

A prefeita de Lucélia, Tatiana Guilhermino, saiu do Partido Verde (PV) partido pelo qual foi eleita prefeita na última eleição e filiou-se ao Partido Social Democrático (PSD).



A mudança de partido por parte da prefeita Tati Guilhermino é mais uma mudança no xadrez político que começa a ser apresentado em Lucélia, visando a eleição municipal de 2024.



Procurado pela reportagem, o vereador Antônio Carlos Rios que era o presidente do PSD, disse que recebeu com surpresa a notícia da mudança da executiva do partido pelo qual é vereador em Lucélia.





O PSD é um partido de centro. No Estado de São Paulo, tem o vice-governador Felício Ramuth. No Senado, tem o presidente do Senado o Dr. Rodrigo Pacheco. Mas o seu político mais conhecido, sem dúvida é Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e atual secretário do Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado.



Outra mudança na política da cidade de Lucélia, foi a troca da comissão executiva do Partido Progressista (PP), que conta agora com a nova presidente, a ex-vereadora Bel.



Estamos a mais de um ano da eleição de 2024, mas os ventos da política já sopram na cidade de Lucélia, e os políticos já se organizam, buscando novas filiações e futuras coligações visando o próximo pleito eleitoral, que promete ser um dos mais disputados e acirrados da história política de Lucélia.