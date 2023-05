Lucélia sedia rodada Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio

A 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio volta neste domingo (21) após o descanso do último final de semana.



A rodada será realizada na Aspumulu em Lucélia com início às 8h15, com os seguintes jogos:



San Remo X Osvaldo Cruz

Parapuã X Parque Iguaçu

Pracinha X Aspumulu

Mariapolis X Jardim das Alamandas



CLASSIFICAÇÃO

Confira a classificação dos dois grupos

CHAVE A

1º Pracinha 12, Parque Iguaçu 12, Parapuã 9, Aspumulu 7, Jardim das Alamandas 6, Mariapolis 3 e Cocipa 1.

CHAVE B

1º San Remo 10, Bangola 9, ABC 6, Flórida 4, Osvaldo Cruz 3 e Pacaembu 0



ARTILHEIROS

1º Ademilson (Parque Iguaçu) – 9 gols

2º Alemão (San Remo) – 6 gols

3º Roni (Bangola) – 4 gols

4º Valmir (San Remo), Sandro Garcia (Parapuã) e Fabio Vieira (Parapuã) – 3 gols



GOLEIROS MENOS VAZADOS

1º Jean Fábio (San Remo) – 1 gol

2º Forate (Flórida) – 2 gols

3º Gilmar (Osvaldo Cruz) – 4 gols

4º Guito (Bangola) e Valdir Coratine (Parque Iguaçu) – 5 gols

A Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio tem a organização e coordenação do esportista Osvaldo da Silva “Pexeiro”.