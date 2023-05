MARIÁPOLIS: Danos em túmulo vira caso de Polícia, moradores denunciam abandono

Os danos causados em um túmulo no Cemitério de Mariápolis, viraram caso de polícia e resultaram na abertura de um inquérito na delegacia.



Um morador da cidade esteve no Dia das Mães no Cemitério Municipal para visitar o túmulo de sua mãe onde tudo se encontrava perfeito, porém, ao retornar ontem (18), encontrou o sepulcro danificado e suas peças que foram arrancadas, quebradas e jogadas no chão.





Diante da situação, foi acionada a Polícia Militar que esteve no local, constatou o dano e acionou a perícia para coleta de imagens e informações que possam levar a identificação do autor dos danos.



ABANDONADO



Na semana passada, a situação de abandono do Cemitério Municipal de Mariápolis foi alvo de reclamações e questionamentos pelo vereador Cleber “Bicudo”.



Mato, sujeira e objetos esparramados pelo cemitério deixaram evidente a falta de cuidados com o local.





Já nesta semana, a reportagem do jornal e site Folha Regional recebeu reclamações sobre a falta de profissionais atuando no cemitério, o que segundo os denunciantes, proporcionaria maior segurança e inibiria as ações de dano e vandalismo no local.



A expectativa é de que algo seja feito pela Prefeitura visando solucionar o problema, antes que situações ainda piores ocorram no Cemitério Municipal.



A reportagem do jornal e site Folha Regional seguirá acompanhando a situação.