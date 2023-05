Programa “Canal Direto – SP + Perto” tem inauguração prevista para outubro em Prudente

A chegada do programa “Canal Direto – SP + Perto” às regiões de Bauru, Vale do Ribeira já inauguradas e em funcionamento, e nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Presidente Prudente em construção, é uma das boas notícias que o Governo do Estado tem para o interior.

Elas serão as primeiras a receber unidades desta iniciativa inovadora, que cria postos regionais de atendimento à população, aos gestores públicos e empreendedores locais das regiões. Todas as 15 regiões do estado serão beneficiadas.

O Canal Direto SP+Perto constitui uma das iniciativas mais relevantes para a administração pública paulista a cargo do Governo do Estado. É uma das principais ações para modernização dos processos e serviços prestados às autoridades municipais, aos empreendedores e à população em geral, pois irá proporcionar mais agilidade e eficiência para as Prefeituras em suas demandas e tratativas com o executivo estadual, com um atendimento moderno, mais humanizado, eficiente e de qualidade.

O Canal Direito SP + Perto, oferecerá integração regional, com padrão de excelência para serviços públicos de várias secretarias e órgãos estaduais, onde resultará ainda em significativa economia ao ano para os cofres públicos.

Em Presidente Prudente, o prédio que abrigará a unidade do “Canal Direto SP+Perto” está em obras, com inauguração prevista para outubro 2023. Ficará no prédio do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), na Rodovia Raposo Tavares, km 562.

As obras de ampla reforma no prédio tiveram início em junho de 2022 e o investimento do Governo do Estado nas obras foi de pouco mais de R$ 20 milhões onde abrigará 14 Secretarias Estaduais num único local.

Desta forma em um único local serão instalados e integrados diversos órgãos do Estado para facilitar e agilizar os atendimentos às 53 prefeituras da 10ª Região Administrativa.

Apesar da crise mundial causada pela pandemia, o Governo de SP segue em ritmo avançado para cumprir as metas programadas.

VISITA AS OBRAS

Esta semana o Prof. Francisco Torturello – Diretor do Escritório da SGRI (Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais.), junto aos Engenheiro Joaquim, Dr. Joaquim José Barão Perez e do Mestre de Obras Antônio Augusto dos Santos Júnior da empresa Shop Signs, responsáveis pelas obras em Presidente Prudente, recebeu a nova Diretora Técnica Dra. Rita Nazareth Sapia Gama Martins, Flavia Barbosa Figueiredo Trindade Diretora Técnica do NUCON e Kelly Cristina de Maio Coutinho Diretora ADM, todas da DRADS Sorocabana de Presidente Prudente (que administram a área social de 32 municípios), para uma visita ao futuro Canal Direto SP + Perto, onde serão alocados junto com as outras 13 secretarias estaduais.