FLÓRIDA: Final do Campeonato de Futebol Médio acontece neste domingo

As equipes do Império da Corte F.C. e Eletro Lis F.C./ Magrão Ferro Velho, decidem neste domingo (21) às 10h00 no Centro Esportivo “Dr. Hiroshi Osaki ” o título da 3ª edição do Campeonato Municipal de Futebol Médio de Flórida Paulista.

3° e 4° LUGAR

Na preliminar da decisão do título está programado a disputa de 3° e 4° lugar envolvendo as equipes do JapaCar F.C. / Bar do Catenga e Indaiá F.C./ Primeira Veículos.

TRANSMISSÃO AO VIVO

A partida da grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Médio terá transmissão vivo pela TV Folha Regional.

ORGANIZAÇÃO

A competição é organizada pela Secretária Municipal Cultura Esporte e Lazer de Flórida Paulista coordenada por Luis Aléssio com apoio total da Prefeitura Municipal administração Fróio e Nei Gazola.