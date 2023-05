Adolescente morre após carro colidir em vaca na SP-318

Uma tragédia marcou o início da madrugada desta segunda-feira, 22, quando uma adolescente de 16 anos morreu vítima de um acidente na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318). O Celta que ela estava colidiu em uma vaca que estava no meio da pista de rolamento.

Segundo costa, o motorista de 44 anos dirigia sentido São Carlos/Ribeirão Preto quando, no km 243 (mais 500 metros) atingiu em cheio o animal de grande porte. A passageira Steffhany Victória Maurício, 16 anos, morreu no local do acidente.

O carro, com danos de grande monta, foi recolhido ao pátio. O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência. O motorista foi socorrido pela concessionária que administra a rodovia à Santa Casa para atendimento médico.