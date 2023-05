Campeonato de Futebol Master em Irapuru

No domingo dia 21, a bola rolou no Clube dos 20 em Irapuru, na ocasião aconteceu mais uma rodada do Campeonato de futebol categoria Master.

Se enfrentaram na primeira partida os times: Clube dos 20 x Clube dos Caminhoneiros, e na segunda partida, o veterano Cafezinho x Master Futebol Clube.

O placar final ficou assim:

Clube dos 20 4×0 Clube dos Caminhoneiros.

Master Futebol Clube 0x5 Veterano Cafezinho.

No próximo domingo dia 28, a disputa do 3° Lugar será entre Caminhoneiros x Master Futel clube e a grande final entre Clube dos 20 x Veterano do Cafezinho.

Os jogos acontecem às 08:30H no campo do Clube dos 20 em Irapuru.