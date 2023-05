FLORA RICA: Novo Projeto EsportEduca une bom desempenho escolar com oportunidades esportivas

O secretário de Esporte e Lazer Roberto Ribeiro Nardi Júnior elaborou um novo Projeto chamado EsportEduca.

O Projeto EsportEduca alia o bom desempenho escolar com oportunidades esportivas aos alunos do município, oferecendo as seguintes modalidades: futsal, natação, vôlei, basquete, handball, tênis de mesa, dama e xadrez.

Para participar, a criança e o adolescente precisa estar devidamente matriculado na escola, ter no mínimo média 6,5, além de bom comportamento e presença escolar. A faixa etária será de 6 a 17 anos, sendo que após as atividades físicas realizadas serão distribuídos lanches e frutas.

Vale destacar, que as atividades físicas do projeto irão manter o cronograma esportivo diário, já existente de segunda à sexta no período matutino e vespertino.

“Nossa meta é atender o máximo de crianças e adolescentes possíveis do município. Em todas as modalidades esportivas, os conhecimentos a serem trabalhados estarão voltados principalmente para os fundamentos técnicos e táticos, aos exercícios que irão desenvolver coordenação motora e as qualidades sociais importantes para formar um cidadão com cooperação, participação, liderança e acima de tudo com respeito”, explicou o secretário.

A escola em parceria providenciará um professor de Educação Física para o projeto.

O EsportEduca será iniciado após a reinauguração da quadra poliesportiva, que em breve será finalizada.

“Quero agradecer a secretária da Educação Kátia por acreditar e apoiar o Projeto EsportEduca e agradecer ao prefeito Fábio por todo apoio que estou recebendo ao esporte”, completou Roberto.

Ainda de acordo com o secretário Roberto Nardi, a parceria entre as Secretarias de Esporte e Educação foi estratégica. “O projeto em parceria com a escola visa contribuir para o desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes, criando condições para melhoria da qualidade de vida e o estímulo ao convívio social e coletivo”, destacou.

Dentre os objetivos do EsportEduca está oferecer oportunidades e experiências positivas e saudáveis, assim como despertar talentos das crianças e adolescentes de Flora Rica.

Veja mais detalhes do projeto abaixo:

Objetivos específicos:

– Promover o intercâmbio social, a autonomia e a solidariedade através do esporte;

– Promover o aprendizado em grupo, a cooperação e parceria;

– Incentivar o esporte como alternativa às drogas e tempos ociosos, estimulando à vida saudável e prevenção de doenças;

– Proporcionar a oportunidade de participação em eventos esportivos e culturais como gincanas, festivais, torneios e campeonatos municipais e estaduais;

– Proporcionar a escolha por condutas adequadas em relação às pessoas e ao ambiente vivenciado;

– Combater a evasão escolar e a repetência;

– Estimular a prática regular de atividades físicas;

– Promover a descontração e o relaxamento físico e mental;

– Estimular o trabalho em grupo e a convivência comunitária.