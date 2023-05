FLÓRIDA: Ao ser flagrado dirigindo em “zigue-zague”, homem é preso por embriaguez

Um homem de 50 anos de idade foi preso em flagrante por volta das 8h da manhã deste domingo (21) em Flórida Paulista acusado de embriaguez ao volante.

Ele foi abordado no Jardim Bela Vista após ser avistado conduzindo o veículo VW Gol fazendo “zigue-zague”.



De acordo com o boletim de ocorrência, foi solicitado que o mesmo saísse do interior do veículo, porém, ele apresentava sinais de embriaguez com dificuldade de levantar-se, desequilíbrio, olhos avermelhados, palidez e forte odor de bebida alcoólica.



Ele passou pelo teste do bafômetro onde foi confirmada a embriaguez.



Posteriormente, ele foi encaminhado para o Plantão Policial de Adamantina onde o delegado de plantão arbitrou fiança no valor de R$ 3.900,00 que não foi paga, permanecendo à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Adamantina.



O veículo foi apreendido e levado ao pátio do Detran por estar com multas e documentos em atraso.